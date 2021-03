Pres. Empoli: “La partita di Coppa con il Napoli è stata importante per noi”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto estrapolato:

“Questo è il momento più decisivo della stagione, le difficoltà iniziano ora. Non c’è nulla che possa distrarci. Il campionato inizia sabato contro l’Entella, noi lanciamo molti ragazzi dal settore giovanile, siamo diventati un modello da seguire. La partita contro il Napoli è stata molto importante per noi, quasi come uno spot. Il nostro principale motivo di orgoglio è quello di dare continuità in modo tale da poter rappresentare il futuro” chiosa il presidente dell’Empoli.