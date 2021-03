Marchetti: “Parisi un ottimo prospetto. Emerson Palmieri? Al Napoli piace, ma c’è un problema”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte, durante ‘Marte Live Sport’, per parlare del calciomercato azzurro: “Fabian Parisi? Ottimo giovane, uno dei migliori prospetti per il futuro. È un 2000, se non ora lo comprerei fra un paio d’anni.

German Pezzella? Io lo prenderei. Buon difensore ma dipende da chi va via. Ha dimostrato di essere un giocatore solido a livello tecnico. Emerson Palmieri? Al Napoli piace da gennaio. È un nome desiderato ma il problema è il suo ingaggio alto”