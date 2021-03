Sembra uno scherzo del destino ma non lo è. Proprio nei giorni in cui si parla molto dell’espulsione non data a Ronaldo, nella partita di Cagliari, Luca Marelli, ex arbitro, ha pubblicato una strana classifica su Twitter. Infatti il sig. Marelli, con 15 gare arbitrate in serie A e 58 in serie B, ha pubblicato la classifica delle espulsioni in Champions League ed al primo posto troviamo proprio la Juventus seguita sul podio da Bayern Monaco e Inter. Di seguito il tweet:

Questa statistica la trovo molto interessante.

Maggior numero di espulsioni in CL dal 1992/1993:



Juventus 27 (205 partite)

Bayern Monaco 20 (259)

Inter 18 (123)

Arsenal 17 (177)

Galatasaray 16 (116)



Più rossi in una stagione:

Juventus 5 (2 volte)

Roma, Inter 4#UCL — Luca Marelli (@LucaMarelli72) March 18, 2021