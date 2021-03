Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Koulibaly? Veramente forte, ma per affermarsi deve fare bene e fare la differenza in un top club come il Real Madrid. Fabian Ruiz? Lascerà Napoli per approdare nella Liga, arrivano queste notizie dalla Spagna. Su di lui c’è l’Atletico Madrid e il Barcellona. Lo spagnolo piace a entrambe le squadre, vedremo cosa accadrà nella prossima sessione di mercato”.