Il Roma – Il futuro di Insigne è ancora incerto ed il rinnovo è lontano

Il capitano Lorenzo Insigne è sempre più al centro del progetto tecnico del Napoli anche se il rinnovo è ancora utopia.

L’edizione odierna de Il Roma sottolinea come la dirigenza del Napoli punta a far si che Lorenzo Insigne possa diventare una vera e propria bandiera della squadra e della città partenopea, che ormai vede nel suo capitano un vero e proprio punto di riferimento sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici e temperamentali. Aurelio De Laurentiis però non ha ancora avviato le pratiche per il rinnovo di contratto del gioiello del Napoli, in scadenza a Giugno 2022; molto probabilmente se ne parlerà con più accuratezza a fine stagione ma visto che all’orizzonte ci sono gli Europei dove Insigne sarà assoluto protagonista con la maglia azzurra della Nazionale, far iniziare la stagione del capitano senza rinnovo firmato potrebbe essere un fattore per cui alcune big europee potrebbero tentare l’entourage di Insigne.

Il rinnovo è cosa da fare ed anche nel più breve tempo possibile.