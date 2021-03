Il Mattino – De Laurentiis ed Agnelli: accordo dopo tante inimicizie

Sentir parlare di accordi tra i presidenti di due grandissime rivali come Juventus e Napoli potrebbe far storcere il naso, invece è proprio quello che è accaduto poco tempo fa.

Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino i due presidenti dopo tante scaramucce e tante inimicizie, si sono trovati in accordo per i loro interessi.

De Laurentiis ed Agnelli infatti, sono riusciti ad accordarsi per il rinvio della partita tra Juventus e Napoli(recupero della terza giornata) oltre all’alleanza tra i due che sta emergendo sulla questione Diritti TV, dove i due presidenti sembrano trovarsi in accordo durante le assemblee della Lega Calcio.

I due presidenti, dopo diverse frecciatine tra protocolli e scudetti decisi tra episodi, hanno dimostrato come ci si possa accordare anche se i rapporti personali siano tutt’altro che idilliaci.