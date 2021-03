Gazzetta – Il Napoli segue Dimarco ed altri profili per la fascia

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio reparto terzini.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli sta monitorando diversi nomi per il laterale sinistro; il primo della lista è Federico Dimarco classe 97′ del Verona visto che Mario Rui non è certo della permanenza. L’altra situazione da monitorare è quella di Fouzi Ghoulam, alle prese con l’ennesimo infortunio al ginocchio, per questo il Napoli è forte sui nomi di Junior Firpo del Barcellona classe 96′ e Gabriel Gudmundsson, svedese classe 97′.

Vista l’imminente partenza di Hysaj, c’è anche da considerare un movimento sul terzino destro, per questo il Napoli segue Aimen Moueffek, 20 anni, del Saint-Etienne.