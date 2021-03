Gazzetta – Anche Moueffek del Saint-Etienne sulla lista dei desideri

Al Napoli piace anche Aimen Moueffek del Saint-Etienne per la prossima sessione di mercato estiva.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore è un terzino destro franco-marocchino classe 2001, da due anni in Ligue 1 ormai. Un profilo davvero promettente per ringiovanire il reparto e dare anche riposo a Giovanni Di Lorenzo nella prossima stagione. Con il futuro di Hysaj ancora in dubbio e la partenza quasi sicura di Maksimovic, è giusto sapere in quale zona di campo muoversi e in che modo farlo.

La cessione del serbo, come dicevamo, potrebbe unirsi a quella di Koulibaly. E’ ancora tutto da vedere ma la Serie A ci ha insegnato quanto sia importare progettare, per tempo, le intenzioni future di mercato. Il Napoli lo sa bene.