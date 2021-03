L’ex arbitro Lo Bello: “Van Basten? Mi sembra strano che abbia parlato proprio ora che sta uscendo il suo libro”

Rosario Lo Bello, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle dichiarazioni di Van Basten: “Non avrebbe dovuto rispondere dopo 30 anni. Mi sembra strano che abbia fatto uscire queste dichiarazioni proprio in concomitanza con l’uscita del suo libro. Gli arbitri possono sbagliare. Il 12 maggio si discuterà la mia querela nei confronti di Marco Van Basten. Come Giocatore non gli si può dire nulla, ma come uomo non credo sia lo stesso discorso. Il 1 maggio 1988 arbitravo al San Paolo. Il pubblico azzurro fu eccezionale pianse ed applaudiva al Milan che vinse lo scudetto, togliendolo agli azzurri. L’arbitro era lo stesso di Verona”.