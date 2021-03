Europa League – Le prime 4 squadre qualificate ai quarti di finale!

Si entra nel vivo dell’Europa League. Sono finite tutte le partite delle 18:55, tranne Dinamo Zagabria-Tottenham ai supplementari. La Roma, dopo il 3-0 dell’andata, si è imposta 1-2 in Ucraina sullo Shakhtar mentre il Granada continua il sogno europeo pur aver perso 2-1 a Molde, per via della vittoria in casa per 2-0. Passa anche l’Arsenal senza troppe difficoltà. Di seguito i risultati di tutte le partite e in grassetto le squadre qualificate:

ARSENAL-OLYMPIACOS 0-1

MOLDE-GRANADA 2-1

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2

DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 LIVE