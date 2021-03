La Roma, senza problemi, passa il turno ed arriva ai quarti di finale. Per i giallorossi decisivo il 3-0 dell’andata che ha messo in cassaforte la qualificazione già prima della sfida di ritorno. Adesso gli uomini di Fonseca dovranno aspettare il sorteggio di domani per sapere la squadra che incontreranno ai quarti di finale. In maniera quasi incredibile la Roma potrebbe essere l’unica sopravvissuta tra tutte le italiane in Europa. Adesso domenica a Roma arriva il Napoli!