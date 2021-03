De Maggio: “Il rapporto tra Sarri e De Laurentiis è migliorato. Nuovi acquisti? La situazione”

Valter De Maggio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto detto dal giornalista: “Rapporto ADL-Sarri? Tra i due c’è stata una telefonata e pare che il rapporto sia migliorato tantissimo. In passato entrambi non gradivano neanche sentire parlare dell’altro, ora invece si sono chiariti. C’è sempre più rumors intorno al ritorno del tecnico a Napoli nella prossima stagione. Kaio Jorge e Veretout? Si potrebbero arrivare, si tratta di un attaccante e un centrocampista. Ovviamente in caso di arrivi bisogna aspettarsi qualche cessione”.