CorrMezz – Numeri esaltanti per Zielinski nelle ultime gare

Piotr Zielinski è sempre di più al centro del Napoli targato Rino Gattuso.

Ha trattato quest’argomento l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il polacco avrebbe siglato ben tre goal e tre assist nelle ultime sei partite. Il tecnico gli ha individuato un ruolo perfetto alle spalle della punta per far male agli avversari: il polacco ci sta riuscendo come mai. Mai, infatti, aveva avuto questa continuità disarmante nel cercare il feeling con la porta e il bottino delle reti sta crescendo sempre di più.

Il suo habitat naturale sembra proprio tra il centrocampo e l’attacco, come anello di congiunzione tra i due reparti. Strettissimo il rapporto con il capitano, con il quale scambia una marea di palloni in triangolazioni mortifere. I tifosi si augurano di gioire ancora per le reti di Zielinski, anche nella prossima stagione. Sarà fondamentale blindarlo, in tutti i modi.