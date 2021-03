CorrMezz – Il pensiero di Sarri può deteriorare il Napoli

Le continue voci di mercato di un ritorno di Sarri al Napoli non fanno bene alla piazza.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, gli azzurri hanno bisogno di calma e tranquillità per finire nel migliore dei modi questo campionato. L’imperativo è vincere e pensare, giorno dopo giorno, solo al presente e mai al futuro. La lista di allenatori contattati o papabili per sostituire Gattuso sta circolando da diverso tempo. Non è il momento giusto per parlarne, sia per rispetto di Rino che per il bene di questa squadra.

L’obiettivo per il Napoli dovrà essere raggiungere la fase a gironi della prossima Champions League, a giugno si parlerà di rinnovo o permanenza di Gattuso. Adesso no, le tante voci vanno zittite e snobbate.