Ag. Jorginho: “Futuro in bianconero? Non è possibile per questo motivo”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a Tuttosport del futuro del suo assistito e di un possibile approdo del centrocampista brasiliano a Torino, sponda Juventus. Ecco le parole dell’agente: “Futuro in bianconero? Non penso sia possibile. Lui è un top ma non ha le caratteristiche giuste che richiede il gioco della Juventus. Lui gioca da vertice basso nel 4-3-3 e quindi non si sposa bene con lo stile della squadra del mister Andrea Pirlo. Ronaldo? Se fosse sul mercato lo vorrebbero tutte le squadre più forti. Sono sicuro che resterà alla Juventus per portare la tanta desiderata Champions League a Torino”.