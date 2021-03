Rinvio Juve-Napoli, De Laurentiis non risponde alle polemiche della Roma

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Aurelio De Laurentiis non ha dato e non darà nessuna risposta ufficiale alla richiesta della Roma dopo il rinvio di Juventus-Napoli. Il patron azzurro ha, infatti, accolto la notizia con un sorrisino ironico ed amaro, snobbando le polemiche alimentate dalla società giallorossa, anche perchè “nessuno si era scandalizzato all’inizio dell’anno per l’allucinante maratona (19 partite giocate tra il 3 gennaio e il 7 marzo, più di tutti in Italia) che il calendario aveva imposto nei primi mesi del 2021 agli azzurri”.