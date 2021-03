Mediaset – Continui contatti con Sarri, sempre più convinto per il ritorno!

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, il ritorno di Maurizio Sarri è sempre più vicino. Mesi fa, sarebbe stato impossibile. Il tempo però è la migliore medicina, anche per risanare anche i rapporti che sembrano irrecuperabili. Il presidente De Laurentiis, sempre contrario ai ritorni di fiamma, si è reso conto che però riprendere il tecnico di Figline sarebbe la soluzione migliore per il post Gattuso. I tre anni di calcio spettacolo hanno lasciato ricordi indelebili. Il patron azzurro, dopo lo scetticismo iniziale, sembra essersi convinto ed i contatti con Sarri per un suo ritorno, si sarebbero intensificati nelle ultime ore.