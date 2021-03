Lozano, arriva la convocazione in Nazionale nonostante il lungo infortunio

Nonostante sia reduce da un lungo infortunio e non sia ancora tornato a calcare il campo della Serie A, Hirving Lozano è stato convocato dal ct della nazionale messicana, El Tata Martino, per le amichevoli che il Messico giocherà in Europa a fine marzo. Ad annunciarlo è il profilo Twitter della nazionale.

