Dal portale di Alfredo Pedullà si leggono alcune novità circa il futuro di Gonzalo Higuain: “Attraverso le pagine di Olé, l’attuale attaccante dell’Inter Miami, è tornato a parlare di un suo possibile finale di carriera a Buenos Aires, nel River Plate. Ma a quanto pare ha chiuso ad un suo ritorno in Argentina: “Non tornerò. Ho tutto me stesso da dare al mio attuale club per il quale ho grande affetto e rispetto”.