Futuro Messi, arrivano le parole del neo-presidente del Barça Laporta

Joan Laporta è diventato ufficialmente il nuovo presidente del Barcellona. Durante la conferenza d’insediamento, sono arrivate parole importanti sul futuro di Lionel Messi (che ha assistito in prima persona alla conferenza) e del tecnico Ronald Koeman: “Se avessimo lo stadio pieno sono certo che non te ne andresti (riferito a Messi). Come già sai, ho un affetto speciale per te e proveremo a convincerti a restare”.

Su Koeman “Ha l’appoggio di questa dirigenza. Se recupereremo il nostro livello sul piano economico, saremo di nuovo competitivi in Champions League. Possiamo già vincere la Liga e la Coppa del Re. Faremo qualsiasi sforzo per continuare ad essere orgogliosi di questo club”.