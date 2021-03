De Zerbi: “Squadra giovane, la tribuna aiuterà a capire gli errori”

Roberto De Zerbi, furioso per la sconfitta rocambolesca rimediata nel finale contro il Toro, ha commentato così la prestazione della sua squadra, soffermandosi sull’atteggiamento dei giovani:

“Avevamo la partita in pugna, dovevamo chiuderla e invece ci siamo fatti rimontare e abbiamo perso meritatamente. Essendo una squadra giovane, non sempre le cose vengono capite immediatamente. In panchina o in tribuna capiranno gli errori che sono stati fatti. Siamo fortunati a fare questo tipo di sport, prima dei risultati e del gioco c’è l’anima e tutti lo devono capire“.