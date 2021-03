Cavani ancora infortunato! Il Matador salta il Milan

Continuano i guai fisici per Cavani. Il Matador appena rientrato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per alcune gare, sembrava rientrato a disposizione per la gara contro il Milan.

Nell’ultima rifinitura però, prima della partenza per Milano, l’uruguayano ha accusato un riacutizzarsi del problema muscolare, non sarà quindi a disposizione per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Lo riporta Tuttomercaroweb.