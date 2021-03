Accuse a Mario Giuffredi, arriva la risposta dell’avvocato

Nella giornata odierna è arrivata la notizia di un provvedimento della Guardia di Finanza contro Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori tra cui alcuni azzurri. Il suo avvocato, Guido Furgiuele, ha quindi precisato in una nota che “non è indagato per riciclaggio o per emissione di fatture”. “Mario Giuffredi professa la sua innocenza dalle accuse di evasione fiscale dal momento che i costi contestati riguardano spese coerenti con il settore in cui opera e pertanto sono legittimamente dedotte dal reddito”.