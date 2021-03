VIDEO – Napoli a lezione di tunnel, insegna Piotr Zielinski: il post

La SSC Napoli è ancora in corsa per la lotta alla Champions League e molti dei meriti sono anche di Piotr Zielinski! Meravigliosa stagione del polacco che, dopo aver superato le difficoltà legate al Coronavirus, ha migliorato di partita in partita le sue prestazioni. Anche contro il Milan infatti c’è stato il suo zampino, dopo il recupero di Hysaj infatti è stato l’ex Empoli a fornire l’assist perfetto per il goal di Politano.

La SSC Napoli ha celebrato Piotr con un video su instagram che lo riprende nella specialità della casa: il tunnel. Una giocata pazzesca e di classe sopraffina che Zielisnki utilizza spesso per far ammattire i suoi diretti avversari. Come lui in Serie A ce ne sono pochi come dimostra il post, davvero in pochissimi sono riusciti ad arginare il polacco. Di seguito il video in questione: