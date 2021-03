Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato per Sportitalia, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne ai microfoni di Canale 8.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La cosa certa è che la partita è apertissima, non è detto che Insigne non rinnovi. Penso che al 65% rinnovi questa stagione e al 35% no. Il suo agente deve ancora parlare con la società e l’esito della trattativa non è scontato”.