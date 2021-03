Roma, le ultime in casa giallorossa in vista del Napoli: Dzeko favorito su Mayroal

Rotazioni pronte in casa Roma tra Shakhtar giovedì e Napoli domenica. Secondo Sky Sport, in Europa League possono riposare due titolari su tutti: Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini. Inizialmente dovrebbero partire fuori per una gestione delle energie, per poi giocare dal 1′ contro il Napoli. È atteso dall’inizio domenica anche Edin Dzeko, con Borja Mayoral verso una maglia dal 1′ con lo Shakhtar. Occhio a Chris Smalling, ancora alle prese col fastidio alla coscia: il vero obiettivo dello staff medico è rimetterlo a disposizione di Fonseca per domenica.