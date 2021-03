Maradona Jr a Radio CrC: “Sarebbe fondamentale vincere a Roma. Rinvio Juve-Napoli? E’ lecito”

Diego Armando Maradona Junior è intervenuto a Radio CrC per parlare dei prossimi impegni del Napoli in campionato e del rinvio di Juventus-Napoli.

“Il Napoli viene da un ‘importante vittoria contro il Milan. Se riuscisse a battere persino la Roma potrebbe dirsi più che soddisfatto: sei punti pesanti, in trasferta e contro questi avversari sarebbero il massimo. Poi ci sarà la sosta e il Crotone, si potrà rifiatare un poco”.

“Rinvio Juventus-Napoli? E’ lecito che due società chiedano di spostare una gara di campionato. A chi fa polemica vorrei dire che c’è una parte del regolamento di Serie A secondo cui una squadra non può giocare tre partite fuori casa in maniera consecutiva. Questo passaggio è fondamentale, non va trascurato”.