Lo Monaco: “Nei momenti critici si sbagliava a criticare Gattuso. Il Napoli mi chiese un calciatore…”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha discusso della situazione del Napoli, in particolare del mister Gennaro Gattuso: “Le critiche a Gattuso fanno parte del mondo del calcio. Nei suoi momenti critici ci si sbagliava a scagliarsi contro l’allenatore, perché il Napoli aveva avuto una serie di infortuni. Attaccare Gattuso significava indebolirlo e ingigantire i problemi. Ora la stagione va conclusa al meglio, il Napoli è in lizza per la qualificazione alla Champions. Ieri gli azzurri hanno meritato la vittoria e mi auguro che questa vittoria sia utile per i prossimi impegni. Il Napoli mi chiese Maxi Lopez, tentennai perché l’avevamo da soli 6 mesi e quindi non diedi seguito alla trattativa“.