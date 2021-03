Juve, due club su Dybala: pronta l’offerta per giugno

Chelsea e Tottenham vogliono Dybala e sarebbero disposti a offrire oltre 55 milioni di euro. Così riporta France Football. L’argentino ha il contratto in scadenza con la Juve nel giugno 2022, il piano dei due club inglesi sarebbe quello di inserirsi nella trattativa per il rinnovo e strappare Paulo ai bianconeri nella prossima sessione di calciomercato. In questa stagione la Joya non è quasi mai stata a disposizione di Pirlo, i dolori al ginocchio l’hanno messo ko. Nonostante questo, dalla Premier League non mancano gli ammiratori. La precedenza però, ovviamente, ce l’ha la Juventus: tutto dipenderà se verrà trovato l’accordo sul prolungamento del contratto.