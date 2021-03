Giordano: “Il rapporto Gattuso-ADL si è rotto dopo il Parma! Vi dico la mia sulla stagione azzurra”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sull’intricato rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “La rottura definitiva tra il patron azzurro e Gattuso c’è stata al termine della vittoria col Parma. Le parole dell’ex tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport sono state molto chiare de hanno fatto storcere molto il naso ad ADL. Dopo tutto non vedo perchè la società non avrebbe dovuto prendere provvedimenti con una squadra che sembrava avere davvero troppe difficoltà. Anche i migliori allenatori sono stati messi in discussioni e trovo, tutt’oggi, insensate quelle dichiarazioni del mister.

Dopo tutto però le parti si sono pian piano riavvicinate. Entrambi sapevano che l’organico a disposizione è assolutamente da Champions se non addirittura da scudetto. L’annata poi è andata storta ed al momento con l’Atalanta così ben messa, risulta difficile raggiungere anche il quarto posto. Ma pazienza se non dovesse arrivare, almeno adesso tutti lavorano per lo stesso obiettivo sperando di non incorrere in ulteriori intoppi“.