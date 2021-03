FOTO – La SSC Napoli celebra la splendida prestazione di Hysaj con uno scatto su instagram!

Dopo le tante critiche soprattutto per lo scarso impegno profuso, visto il contratto in scadenza, Elseid Hysaj è tornato a far parlare di se. Nessuna dichiarazione, nessun post sui social, a parlare per lui è stato il campo! Proprio come dovrebbe essere in queste situazioni, il terzino albanese, con la grandissima prestazione col Milan, ha ricordato a tutti chi era il titolare in quel magico Napoli da 91 punti. Una partita stupenda sia quantitativamente che qualitativamente dell’ex Empoli che ha regalato, nel vero e proprio senso della parola, i tre punti ai partenopei.

Lo sa la SSC Napoli che, in un post su instagram, ha celebrato il magnifico match del terzino con una foto che lo ritrae contro Sandro Tonali. Di seguito lo scatto in questione: