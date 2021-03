Non c’era da aspettarsi sorprese e queste non sono arrivate. Dopo aver vinto 2-0 all’andata, il Manchester City batte il Borussia Monchengladbach in scioltezza anche nella sfida di ritorno giocata per l’occasione alla Puskas Arena di Budapest. La squadra di Pep Guardiola si impone anche stavolta con il punteggio di 2-0 (reti di De Bruyne e Gundogan) e guadagna così l’accesso ai quarti di Champions League, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine.