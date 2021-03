Il Corriere dello Sport torna sul mancato rosso ai danni di Cristiano Ronaldo nel match di Serie A tra Cagliari e Juventus. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Cristiano Ronaldo doveva essere espulso a Cagliari. Non ci sono margini di difesa e non c’è possibilità di interpretazione che vada al di là di quello che dice il regolamento. Lo sanno anche i vertici arbitrali, l’errore commesso da Calvarese in campo e da Chiffi al VAR è di quelli brutti e difficili da spiegare”.