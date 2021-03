AS, Calemme: “Firpo? A queste cifre va preso subito, sarebbe un affare per il Napoli”

Mirko Calemme, giornalista di As, ha parlato a Radio Kiss Kiss:

“Junior Firpo? Strano il fatto che non si imponga in una squadra come il Barcellona: io su questi tipo di giocatori ci punterei sempre perchè può uscirci l’affare stile Theo Hernandez che non giocava mai al Real ed oggi è uno dei migliori al mondo. All’ex Betis piacerebbe giocare nel Napoli e in Serie A. Ha un gran voglia di rifarsi dopo un po’ di tempo in ombra. Sulla qualità non c’è nulla da discutere. Il Barcellona dovrà rivoluzionare tutto con Laporta. Se la cifra è di 10 milioni, va preso subito“.