Ag. Hakimi: “Futuro al Napoli? Si, niente è impossibile. Mayoral fu vicino a vestire la maglia azzurra”

Nel corso di ‘Radio Goal’, Alejandro Camano, procuratore di Hakimi e di Mayoral, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Hakimi a Napoli? Perché no. Il Napoli per me come tutti gli argentini è la squadra del cuore. Ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro“.

Su Mayoral ha risposto invece così:

“Avevo parlato col Napoli di Borja tre anni fa, ma non tutti i giocatori possono arrivare alla stessa squadra. Posso dire che per qualsiasi giocatore è importante poter fare un’esperienza qui in Italia, si cresce sotto tutti i punti di vista”.