Christian Vieri, ex calciatore, ha commentato le possibilità del Napoli in campionato attraverso la Bobo Tv, programma in onda sul suo canale Twitch: “Il Napoli è una squadra molto in gamba. Se recuperano tutti, Gattuso ha una rosa tra le migliori a disposizione e gli restano ancora 12 partite da disputare. A mio parere sarà una delle squadre da tenere d’occhio per il finale di campionato, darà una bella fiammata”.