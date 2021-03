Venerato: “Napoli, discorso tutto aperto per la Champions! Su Insigne…”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gattuso ha avuto la sfortuna di non avere mai la rosa completa a propria disposizione. Tranne l’acquisto di Lobotka, il Napoli si è sempre mosso bene sul mercato portando a casa affari positivi. Mi fa piacere che i colleghi del nord abbiano ammesso la superiorità del Napoli. Insigne? Chi ama il Napoli deve amare anche lui: è il perno della rosa ed ha ricevuto gli elogi anche da Mancini, cosa serve di più, non me lo spiego. Il Napoli con la classifica “settimana tipo” può avere vantaggi e ritrovare serenità”.