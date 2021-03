L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match di ieri contro il Milan.

“I giocatori del Milan non hanno protestato troppo perché il contatto è stato lieve, troppo lieve per concedere un rigore. Gattuso? Il giudizio su di lui andava sospeso perché ha dovuto gestire una situazione infernale: per tre mesi non ha potuto lavorare sul campo, ma solo sulla lavagna. Giocando tre partite alla settimana una la sbagli per forza”.