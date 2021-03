PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Gattuso, scherzo del diavolo ma è furia Milan”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla Juve, che dopo l’eliminazione dalla Champions, hanno zittito tutte le voci con un sonoro 3-0 contro il Cagliari con tripletta di Ronaldo. Il taglio alto invece è dedicata alla capolista, ovvero l’Inter, che esce vittoriosa anche dallo scontro con il Torino. I nerazzurri hanno battuto 2-1 i granata grazie ai gol di Lukaku prima e Lautaro poi. L’articolo di spalla di Tuttosport è dedicato al Napoli che è riuscito a vincere nel big match contro il Milan. Rossoneri furiosi per un rigore non concesso che ha causato l’ira di Rebic espulso successivamente per proteste.