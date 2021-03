Pistocchi: “Rigore su Theo? Il contatto c’è, ma è minimo. Io penso che…”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’arbitraggio di Milan-Napoli. Le sue parole:

“Rigore su Hernandez? Un minimo contatto c’è, ma è davvero minimo. L’arbitro ha dovuto valutare anche la postura. A mio parere non sbaglia a far continuare, ma non avrebbe sbagliato nemmeno a fischiarlo. Ronaldo? E’ un intervento molto pericoloso per l’incolumità di Cragno, se lo colpisce sulla tempia rischia di rimanerci secco. Non capisco come si faccia a dire che non sia rosso. Prima o poi qualcuno ci rimane secco e dopo si piange, questi scontri vanno evitati”.