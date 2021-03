Pistocchi: “Il Milan non è lo stesso dell’andata. Il Napoli per un’ora ha giocato bene”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il Milan contro cui ha giocato Napoli è non è lo stesso che era capolista. Si sono appoggiati su Ibrahimovic per cui il gioco sugli esterni aveva senso. Il Napoli per almeno un’ora ha giocato bene. Anche dopo il vantaggio ha proposto, nonostante si sia chiuso. L’unica nota negativa è che Bakayoko è entrato poco concentrato, rischiando di concedere un rigore. È una decisione al limite, lì il rigore puoi darlo come no.