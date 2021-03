Marcolin: “Vittoria convincente. Sono migliorate le prestazioni dei singoli”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha commentato la vittoria dei partenopei sul Milan al programma “Ne Parliamo Il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Nel Napoli intravedo due binari, uno di questi è caratteriale. Andavano fare 12 punti nelle famose 4 partite e ne sono stati presi 10. Lo spogliatoio con i giocatori e l’allenatore è riuscito a dare una risposta. La seconda risposta è stata quella tecnica. A San Siro il Napoli ha vinto, convinto e si è divertito. Non accadeva da tempo che il Napoli giocasse in questo modo, sembravano undici fratelli, compresi anche chi sedeva in panchina. Poteva durare anche un anno, non avrebbero mai perso, perché era una squadra che aveva fatto un patto caratteriale, di gioco e capacità. Inoltre sono migliorate le prestazioni dei singoli: è tornato il gigante Koulibaly, il regista Fabian Ruiz, Politano che sarebbe titolare anche in caso di ritorno di Lozano. Infine anche l’inizio con Mertens fa la differenza per poi aprire le difese e fare entrare le mezzali”.