L’ex rossonero Virdis: “Sarebbe stato più giusto che il Milan e la Roma avessero giocato di lunedì”

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, è intervenuto a Radio Anch’io Sport, trasmissione in onda su Radio Rai, per parlare di Milan-Napoli. Le sue parole:

“Il Milan sta perdendo terreno a causa dei tanti infortuni, manca sempre un numero notevole di giocatori. Il primo è il fondamentale Ibrahimovic. Ieri i rossoneri hanno patito la grande tecnica del Napoli. Penso che sarebbe stato meglio giocare oggi, visto l’impegno di giovedì scorso contro il Manchester United. Guardate anche la Roma ieri”.

“Ibrahimovic ha sbagliato ad andare a Sanremo? No, era infortunato e non ha messo a repentaglio niente della sua integrità. Se sono deluso per gli ultimi risultati? Non dimentichiamoci che tutti sono rimasti sorpresi dalla cavalcata del Milan, hanno giocato tutti al top e si sono inseriti alla grande. Forse la rosa non è adatta per competere con le altre. Inoltre quest’anno si gioca ogni tre giorni e diventa difficile”.