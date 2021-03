Il Roma – Pasqua non si lascia condizionare da Mazzoleni e fa esultare il Napoli!

Grande prestazione degli azzurri che vincono e convincono a San Siro ma anche questa volta il Napoli ha rischiato di farsi praticamente goal da solo. Intervento scellerato di Bakayoko che stava per concedere la chance dal dischetto ad un Milan che aveva faticato tantissimo a portarsi d’avanti ad Ospina.

Secondo l’edizione odierna de il Roma, bisogna fare una menzione speciale all’arbitro Pasqua. Direzione assolutamente non brillante ed a tratti confusionaria ma ha il merito di non essersi fatto condizionare dal Var con Mazzoleni che prontamente lo aveva richiamato. Molto raramente un arbitro che va a rivedere quel filmato non concede il rigore, è stato questo il caso che ha fatto esultare tutta Napoli.

Bisogna però fare più attenzione in questi casi, uscire da San Siro con un solo punto in cassaforte dopo una prestazione maiuscola come quella di ieri sera, sarebbe stato tremendo almeno quanto il match col Sassuolo.