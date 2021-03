Giuffredi: “Il male di Gattuso non sono stati i tifosi, ma i giornalisti”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della stagione del Napoli. Le sue parole:

“Il dispiacere di quest’anno è che il Napoli abbia recuperato tardi Osimhen e Mertens, ma la squadra è cambiata. Il Milan ieri era devastato dagli infortuni. Il rendimento degli azzurri è stato altalenante perché dovuto agli infortuni o al COVID-19. Il clima creato intorno a Gattuso e alla squadra non credo sia dovuto ai tifosi, anzi penso che loro siano stati la parte più buona. Questa tensione è stata creata dall’ambiente del giornalismo. C’è chi forse ha una mentalità prettamente volta a screditare. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, altrimenti dovrei fare l’elenco delle persone. Queste situazioni sono distruttive per il contesto del Napoli e questo è anche uno dei motivi per cui la squadra azzurra non vince molto”.