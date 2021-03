GdS – Juventus-Napoli, la Lega fa chiarezza sullo spostamento: i motivi

In merito alle ultime polemiche venute fuori pubblicamente da parte della Roma sul nuovo spostamento di Juventus-Napoli, la Lega ha voluto fare chiarezza attraverso una lettera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport infatti la società giallorossa aveva segnalato che, da protocollo, ci sarebbero voluti 15 giorni di anticipo per spostare un match imminente.

Non si è fatta attendere la risposta della Serie A che ha segnalato come lo spostamento potesse avvenire. Il tutto si evince dell’articolo 29 dello Statuto che regola il massimo campionato nazionale. E’ infatti specificato che tale preavviso di 15 giorni, viene preso in considerazione solo per le partite da calendario e non per i recuperi!