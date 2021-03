Luigi Garlando, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul Napoli e sul tecnico Gennaro Gattuso:

🔴📢 @garlando_luigi: “#Gattuso è stato criticato duramente dalla piazza di #Napoli. Questa squadra ha avuto alibi importanti, eppure è ancora in lotta per la #Champions. Risulta incomprensibile come non siano stati riconosciuti i frutti dell’immenso lavoro fatto da #Rino” pic.twitter.com/llv9aRHdCz— Radio Punto Nuovo (@radiopuntonuovo) March 15, 2021