Eurosport – Suarez: “Parlai con Nedved e Paratici! Esame? Avevo il pdf, vi spiego”

Secondo quanto riportato da Eurosport, sono emerse altre novità riguardo alla falsificazione dell’esame di italiano di Luis Suarez che gli avrebbe consentito di tesserarsi con la Juventus. Il centravanti adesso in forza all’Atletico Madrid ha dichiarato in videoconferenza, con il pm Paolo Abbritti, di essersi sentito sia con Nedved che con Paratici prima di sostenere gli esami. Inoltre, sempre l’uruguayano, ha confermato che la professoressa Spina, al termine di ogni lezione, forniva del materiale sensibile con le domande del possibile esame da imparare a memoria. Dalle indagini risulta infatti che la suddetta professoressa ha inviato un email con un file pdf in allegato con il testo e le domande specifiche dell’esame che avrebbe sostenuto. L’ex Barcellona ha confermato tale versione dei fatti avvalorando così la tesi dell’accusa. Il test di italiano superato da Luis Suarez è stato una farsa!