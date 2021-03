Bucciantini: “Il Napoli ha giocato da grande squadra. Faceva quello che aveva provato”

Il giornalista e scrittore Marco Bucciantini, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del match tra Milan e Napoli, vinto dagli azzurri:

“Il Napoli ha allontanato il Milan dalla lotta scudetto, ma con questa vittoria, per le posizioni Champions ci sarà una bella corsa. Il Napoli ieri ha giocato da grande squadra e con personalità, facendo quello che ha provato in settimana. Aveva Mertens che non era al top e nonostante questo gli azzurri facevano quel che volevano. Zielinski e Fabian hanno avuto tre occasioni in area partendo da centrocampo, per farlo ci vogliono le qualità tecniche. Il Napoli sta recuperando i giocatori infortunati. Solo nella seconda parte ha subito un po’, perché Elmas e Bakayoko, che sono subentrati, non erano allo stesso livello di chi stava giocando”.