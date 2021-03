Ziliani attacca: “Vassallaggio puro della Roma contro il Napoli”

Attacco duro e mirato quello del giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano‘ Paolo Ziliani, che su Twitter scaglia l’arco contro la Roma rivolto alle proteste relative al rinvio di Juventus-Napoli. Il giornalista infatti ha sottolineato come la Roma abbia contestato solo i vantaggi riservati al Napoli, e non quelli riservati anche alla Juventus. Un qualcosa che può essere ricondotto ad un vero e proprio vassallaggio dei giallorossi del tutto intollerabile. Secondo Zialiani: “ la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di JuveNapoli è che la Roma, che ha pienamente ragione, protesti per il favore fatto al Napoli senza nominare la Juventus, che pure lotta con lei per un piazzamento Champions (ed è nel pallone). Vassallaggio puro“. Di seguito il tweet:

Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragione, protesti per il favore fatto al #Napoli senza nominare la #Juventus, che pure lotta con lei per un piazzamento #Champions (ed è nel pallone). Vassallaggio puro. pic.twitter.com/BBdWsE9AJw — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 14, 2021